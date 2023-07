PODCAST TOUR. “Vreemd en jammer dat Vingegaard niet voluit durfde te koersen met Pogacar”

Ook zonder spankracht in de strijd voor de eindzege was de laatste bergrit van de Tour een aantrekkelijk kijkstuk, dat de emoties hoog deed oplaaien in ons Café Koers. Jonas Heyerick kreeg kippenvel van Thibaut Pinot, al had hij in zijn plaats zijn fiets letterlijk aan de haak gehangen op de top van Le Petit Ballon. Marc Sergeant wond zich er dan weer over op dat Jonas Vingegaard niet voluit durfde te koersen en zo de kans liet liggen om deze schitterende Tour met een hoogtepunt af te sluiten. Onze koersprofessor en de hoofdredacteur van Bahamontes deden dat wel in een nieuwe aflevering van Café Koers.