LAMPIE ON TOUR. “En de stoute kindjes zonder eten naar bed”: zo houdt Soudal-Quick-Step de sfeer erin op weg naar Parijs

In ‘Lampie on Tour’ geeft Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step) ons dagelijks een exclusieve inkijk tijdens de Tour de France. Nu de voorlaatste rit achter de rug is, zet Soudal-Quick-Step koers richting de buitenwijken van Parijs waar zondag het defilé gereden zal worden. Als tijdverdrijf wordt er een muziekquiz gespeeld. En volgens Yves Lampaert is Dries Devenyns daarin vaak de primus van de klas. Al wil buschauffeur Dirk ook dat het onderweg rustig blijft. “Stoute kindjes gaan zonder eten naar bed.”