Caféganger Aaron (33) krijgt rake klappen voor omgestoten pintje: “Zinloze agressie voor een futiliteit”

Heist-op-den-Berg

“We mogen van geluk spreken dat hij hier nog naast me staat.” Evi De Herdt (32) uit Heist-op-den-Berg lanceerde zaterdag een oproep naar getuigen nadat haar vriend Aaron Schroeven (33) rake klappen kreeg tijdens een avondje uit met zijn broer. Het voorval gebeurde in en aan café Den Hosp. Cafébaas en Heists schepen David Geerts (PRO Heist) betreurt de feiten. Hij was zaterdagnacht zelf niet in zijn café aanwezig.