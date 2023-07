Volledig festival in Maleisië stilgelegd nadat frontman en bandlid van ‘The 1975’ zoenen op het podium

Matty Healy, zanger van ‘The 1975’, nam geen blad voor de mond op het Good Vibes Festival in Maleisië, wat leidde tot een complete annulatie van het festival. “Ik zie het nut er niet van in om de 1975 uit te nodigen in een land en ons dan te vertellen met wie we seks mogen hebben”, aldus de zanger. Homoseksualiteit is illegaal in Maleisië en er staat een gevangenisstraf van 20 jaar op.

De band stond vrijdag op het voorprogramma van het Good Vibes Festival in de hoofdstad Kuala Lumpur. Op zaterdag lieten de organisatoren van het festival echter weten dat het resterende programma van het festival was geannuleerd naar aanleiding van de controverse rond de uitspraken van de Britse zanger.

Op online gedeelde beelden is namelijk te zien hoe Healy het publiek vertelt dat hij niet begrijpt waarom de band eigenlijk naar het festival mocht komen. De zanger spreekt van een vergissing. “Toen we de shows boekten keek ik er niet naar, ik zie het nut er niet van in om de 1975 uit te nodigen in een land en ons dan te vertellen met wie we seks mogen hebben”, klonk het tijdens het optreden.

“Helaas krijgen jullie je geen set met veel opbeurende liedjes omdat ik woedend ben,” vervolgde de frontman. “En dat is niet eerlijk tegenover jullie, want jullie zijn niet representatief voor jullie regering. Want jullie zijn jonge mensen en ik weet zeker dat veel van jullie homo en progressief en cool zijn.” Healy en bassist Ronn MacDonald zoenden vervolgens tijdens het nummer ‘I Like America & America Likes Me’.

(Lees verder onder de foto)

© Shutterstock

Kort daarna - 30 minuten nadat de set begonnen - liepen Healy en de band van het podium af, waarbij de zanger tegen het publiek zei: “Oké, we zijn net verbannen uit Kuala Lumpur, tot later.”

In een eerste verklaring aan de lokale media op vrijdag zeiden de organisatoren van het festival dat de set van de band was gestopt vanwege “het niet naleven van de lokale richtlijnen voor optredens”. Toen zou het festival nog steeds doorgaan zoals gepland.

Maar de Maleisische minister van Communicatie Fahmi Fadzil haalde op Twitter uit naar het optreden van de band en noemde het “zeer respectloos”. Hij voegde eraan toe dat hij contact had opgenomen met de organisatoren van het festival en hen had gevraagd om een volledig verslag. Uiteindelijk werd dan toch ook het volledige festival geschrapt.