Woensdag nog de slechtste dag van je carrière hebben, drie dagen later opnieuw een loodzware bergrit kennen. Daarvoor moet je Tadej Pogacar heten. De Sloveen sluit de Tour straks af met meer ritzeges dan Vingegaard. Maar een derde Tourzege blijft voorlopig wel uit. Maar of dat de verdienste van Jumbo-Visma is? “Niemand heeft mij gekraakt”, antwoordt Pogacar. “Ik heb mezelf gekraakt.”