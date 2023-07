Italiaans pastamerk en PlayStation samen in kookpot: limited edition pasta voor gamers

Garofalo is een merk uit Gragnano, vlakbij Napels, dat al sinds 1789 bestaat. Het is de marktleider in het hogere segment van de pastasector. Het Italiaanse bedrijf sloot een opmerkelijke partnership met de Italiaanse afdeling van Sony Interactive Entertainment, fabrikant van de spelconsole PlayStation. Dat leidde tot een tof product: Play Your Pasta. Lees: pasta in de vorm van de vier PlayStation-icoontjes.

De herkenbare icoontjes passen perfect bij basilicum, kerstomaatjes en mozzarella. — © RR

Hongerige gamers kunnen dus vanaf nu in de keuken aan de slag met de herkenbare kruisjes, driehoekjes, cirkeltjes en vierkantjes. Beetje tomatensaus, olijfolie, mozzarella en basilicum erbij en hopsa, Pasta al Gran Turismo iemand? Play Your Pasta, gehuld in een aangepaste verpakking, is nu te koop bij Colruyt en kost 2,21 euro per 500 gram. Het is limited edition, dus gamende keukenprinsen of -prinsessen wachten best niet te lang.