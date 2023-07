Nu is het dan echt binnen. Jonas Vingegaard (26) moest de rit naar Le Markstein nog aan Pogacar laten, maar de eindzege kwam zoals verwacht nooit meer in het gedrang in de voorlaatste rit. Morgen nog even met een glaasje champagne over de Champs Elysées en de tweede eindzege in de Tour is een feit voor Vingegaard. “Volgend jaar kom ik terug om het opnieuw te proberen.”