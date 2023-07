Kortessem

Ralf Meuris van RM Construct in Kortessem kreeg tussen donderdagavond en zaterdagochtend inbrekers over de vloer. Uit zijn werkplaats werd materiaal ter waarde van in totaal ruim 2.000 euro gestolen. “De dieven lieten ander gereedschap gewoon liggen, alsof ze een boodschappenlijstje hadden.”