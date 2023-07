VIDEO. Filippo Ganna haalt z’n sprintersbenen boven in Ronde van Wallonië, Arne Marit wordt derde

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) heeft zaterdag de eerste rit in de Ronde van Wallonië (2.Pro) op zijn naam geschreven. De 26-jarige Italiaan haalde het na 189,6 kilometer tussen Hoei en Hamoir in de sprint voor zijn landgenoot Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) en Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty). Ganna is meteen de eerste leider van de rittenkoers. Hij veroverde zijn 25e zege uit zijn loopbaan, de derde van dit jaar.

Vier renners - Johan Meens (Bingoal WB), Alex Colman (Vlaanderen-Baloise), Olivier Godfroid (Baloise-Trek Lions) en de Fransman Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur) - vormden de kopgroep van de dag die op de Côte d’Oneux met nog zestien kilometer te gaan werd ingerekend door de Nederlander Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions). Met nog acht kilometer voor de boeg hergroepeerde het peloton zich voor een massasprint. Daarin was het niet rassprinter Elia Viviani, maar wel ploegmaat Ganna die zijn snelle benen toonde en naar de zege spurtte. Landgenoten Arnaud De Lie en Thibau Nys kwamen niet voor in de finale.

Voor de tweede rit trekt het peloton morgen/zondag naar Henegouwen. Daar wacht na de start in Saint-Ghislain een etappe van 179,7 kilometer die de renners naar Walcourt in de provincie Namen voert. De vijfdaagse rittenkoers eindigt woensdag in Aubel in het Land van Herve na de koninginnenrit met meer dan 3.200 hoogtemeters.

Vorig jaar zette de Australiër Robert Stannard de Ronde van Wallonië op zijn palmares.