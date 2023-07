Jean Butez vorige week op trainingskamp in Oostenrijk. Straks kunnen hij en Antwerp hun derde prijs in drie maanden pakken. — © Photo News

Jean Butez (28) staat in de Supercup tussen de palen bij Antwerp, maar mikt nog altijd op een transfer. Een openhartig gesprek met de Franse keeper-kampioenmaker over zijn toekomst. “Ik wil op een hoger niveau gaan spelen”, zegt hij. Al geeft hij tegelijk toe: “Champions League op de Bosuil, dat zit wel nog ergens in m’n achterhoofd.”