Moskou dreigt met “reactie” na dood van Russische journalist

De Russische journalist Rostislav Jouravlev is zaterdag om het leven gekomen bij Oekraïense bombardementen. — © via REUTERS

Een Russische journalist van het persbureau Ria Novosti, Rostislav Jouravlev, is zaterdag om het leven gekomen bij Oekraïense bombardementen in de regio Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. Dat heeft het Russische leger bekendgemaakt. Moskou dreigt nu met “een reactie”.