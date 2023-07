De plaspauze van Van der Poel en een vrouw met een boodschappentas: onze man exclusief bij de teammeeting van Alpecin-Deceuninck

Hoe win je vier ritten en de groene trui in de Tour? Niet alleen met snelle benen. Geen plek zo heilig als de rennersbus. Geen moment zo sacraal als de teammeeting elke ochtend in die bus. Daar en dan beraamt elke ploeg in grote discretie zijn plannen voor die dag. Wij mochten bij hoge uitzondering de teammeeting van Alpecin-Deceuninck bijwonen en leerden dat je als renner maar beter een visueel geheugen hebt. “Laat Mathieu één keer iets zien en het zit in zijn hoofd.”