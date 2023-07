Pogacar blikt na tweede ritzege alvast terug op zijn Tour: “Mijn ergste herinnering? Hoe ploegmaat Soler mij aankeek met zijn enge ogen”

Een tweede ritzege om de Tour alsnog met een positieve noot af te sluiten, dat werd het voor Tadej Pogacar zaterdag in Le Markstein. “Ik voelde me opnieuw goed”, liet de Sloveen verstaan.

“Vandaag was ik opnieuw mezelf. Het deed deugd om me van start tot einde goed te voelen. Zeker na een aantal zware dagen”, kon Pogacar zijn gelukzalige gevoel niet verbergen in het flashinterview. “Om het op deze manier te kunnen afmaken maakt me heel erg blij. Ik wachtte totdat Adam (Yates, red.) en zijn broer Simon weer kwamen aansluiten in de groep. Zij waren erg sterk. Ik ken Adam nu al erg goed en hij zorgde voor een erg goede lead-out. Dankzij hem was het iets makkelijker en minder stressvol om de sprint aan te vatten. Het team deed opnieuw een erg goede job”, waarna Pogacar even hintte op een extra week Tour. “We zouden op dit elan kunnen voortgaan”, grapte de Sloveen even. “Nee, laat ons maar rustig naar huis gaan.”

Pogacar pakte niet alleen zijn tweede ritoverwinning in deze Toureditie, voor wat het waard verkleinde hij zijn achterstand op gele trui Jonas Vingegaard nog met zes seconden. “Wat mij het meeste zal bijblijven in de Tour? Absoluut de sfeer in de teambus. Wat mijn ergste herinnering zal worden? Elke keer dat ploegmaat Marc Soler met zijn enge ogen achterom keek naar mij op de Col de la Loze. Dat was ongetwijfeld het meest beangstaanjagende moment uit deze Tour”, kon Pogacar zijn verlies in het algemene klassement wel relativeren.