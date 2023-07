Het was werken geblazen in het diepe zand. Ook voor Jago Geerts. — © Photographic Art

Jago Geerts start zondag - na winst in de kwalificatierace - op poleposition in de Grote Prijs van Vlaanderen. Met Lucas Coenen (tweede) en Liam Everts (vijfde) doken er drie Belgen in de top vijf in Lommel.