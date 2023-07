Damiano uit ‘Blind getrouwd’ opnieuw gehuwd

Vijf jaar na zijn deelname aan het televisieprogramma ‘Blind Getrouwd’ is Damiano Fiore opnieuw in het huwelijksbootje gestapt.

Ongeveer 2,5 jaar na hun kennismaking en een jaar na hun verloving gaven Damiano Fiore en Natalia Anna Dabrowski elkaar het jawoord. Dat deden ze voor de gelegenheid in het zonovergoten Italië, waar meteen de roots van Fiore liggen.

Het koppel deelde enkele beelden op Instagram, waaronder een filmpje van een indrukwekkende openingsdans.

Het is alweer vijf jaar geleden dat televisiekijkend Vlaanderen kennis maakte met Damiano Fiore. In ‘Blind Getrouwd’ stapte hij in het huwelijksbootje met Wendy Dirven maar dat bleef niet duren: na het programma gingen ze elk hun eigen weg.

Fiore is werkzaam als gezondheidscoach, ook zijn kersverse vrouw is professioneel bezig met yoga en voeding.

© Instagram Damiano Fiore