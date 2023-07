Een deugddoende overwinning: Tadej Pogacar haalt het van Vingegaard in prestigesprint in de Vogezen

Tadej Pogacar heeft de laatste klimtest in deze Tour naar zijn hand gezet. In de Vogezen, waar lokale held Thibaut Pinot in een korte solovlucht luidkeels gevierd werd, legde hij concurrent Jonas Vingegaard en Felix Gall erop in een sprint. Dan toch nog een ietwat mooie afsluiter voor de Sloveen!

Geel: Jonas Vingegaard

Groen: Jasper Philipsen

Bollen: Giulio Ciccone

Wit: Tadej Pogacar

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe kwam de zege tot stand?

Na alweer een spectaculaire wedstrijd. Victor Campenaerts was alweer de eerste aanvaller maar veel meer dan een voorspel was het niet. Het peloton liet niet begaan want er stond nog wel wat op het spel: de bollentrui, de ritzege en de strijd om het podium.

Victor Campenaerts trok nog maar eens in de aanval. — © BELGA

Lidl-Trek controleerde de beklimming van de Ballon d’Alsace in functie van Giulio Ciccone die als eerste bovenkwam. In de afdaling ontstond er een kloof nadat Sepp Kuss vooraan het peloton ten val was gekomen en daarbij Carlos Rodriguez, de nummer vier uit het algemeen klassement, meesleurde. Beide renners konden hun wedstrijd verderzetten maar kwamen zeker niet ongehavend uit de strijd. Er ontstond een kopgroep van achttien met daarbij ook Jonas Vingegaard. Die liet zich echter uitzakken. Toch bleef het peloton, onder impuls van UAE, druk zetten. Tadej Pogacar had duidelijk zijn zinnen gezet op de ritzege.

Ciccone stelde in de opeenvolging van beklimmingen zijn bollentrui veilig in een kopgroep van intussen tien renners. Streekrenner Thibaut Pinot had immers de oversteek naar de kopgroep gemaakt samen met ploegmaat Madouas. Ook Maxime Van Gils maakte deel uit van de vlucht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De echte finale begon op de Petit Ballon. Pinot voelde dat de kloof met het peloton niet groot genoeg was en liet, aangemoedigd door al zijn fans, zijn vluchtgezellen in de steek. Pinot begon solo aan de beklimming van de Platzerwasel maar de groep van de favorieten volgde op amper 1’20” van de Fransman. Zou hij kunnen standhouden? Kwam er nog een aanval van Pogacar?

Majka nam meteen het peloton op sleeptouw en voerde het tempo op. Het bleek de voorbode van de verwachte aanval van Tadej Pogacar. De Sloveen demarreerde op vijf kilometer van de top maar Vingegaard kleefde aan zijn wiel. De Deen weigerde over te nemen, gelukkig voor Pogacar kwam ook de Oostenrijker Gall aansluiten waardoor de klad er niet in kwam. Pidcock en Barguil kwamen opnieuw bij Pinot, even later kwamen ook Gall, Pogacar en Vingegaard aansluiten in de kop van de wedstrijd. Een volgende versnelling van Gall kostte de drie vroege vluchters hun kop. De Oostenrijker nam Vingegaard en Pogacar op sleeptouw, in de achtergrond reden de broers Yates weg van Rodriguez en Hindley. Het zou Carlos Rodriguez zijn vierde plaats kosten ten nadele van Simon Yates.

Gall, Vingegaard en Pogacar. — © REUTERS

De verwachte tweede aanval van Pogacar kwam er niet. De strijd om de etappezege zou beslist worden in de laatste kilometers richting Le Markstein. Pogacar weigerde nog mee te werken met de bedoeling om Adam Yates te laten terugkeren. Op vijf kilometer van de finish kregen we dan ook vijf leiders. Adam Yates hield het tempo strak en in de technische vlakke laatste kilometer leek Vingegaard heel even Pogacar te verrassen maar de gele trui bood niet al te veel tegenstand toen de Sloveen alsnog naast hem kwam. Tweede ritzege voor Pogacar maar veel meer dan een troostprijs was het niet. Felix Gall finishte nog tweede, Jonas Vingegaard eindigde op de derde plaats.

Wat deden de Belgen?

Victor Campenaerts was de eerste aanvaller, perfect gegangmaakt door ploegmaat Jasper De Buyst. Maar het werd al snel duidelijk dat Campenaerts geen ruimte zou krijgen. Waarna het aan ploegmaat Maxim Van Gils was om over te nemen. Het nummer twee van de Grand Colombier maakte deel uit van een tienkoppig gezelschap dat op de Petit Ballon aan de echte finale begon. De versnelling van Thibaut Pinot was er voor onze 23-jarige landgenoot te veel aan.

Ook Dylan Teuns stak enkele keren de neus aan het venster maar ook hij kreeg geen ruimte. Hij zou uiteindelijk als eerste landgenoot op een zestiende plaats de finish bereiken. Voor de overige landgenoten was het vooral een kwestie van overleven en tijdig de finish te bereiken.

Wat deden de favorieten?

Voor Jonas Vingegaard was het vooral zaak om veilig aan de finish te geraken. De Deen reed constant in de voorste gelederen. Tadej Pogacar had dan weer duidelijk zijn zinnen op de ritzege gezet en liet zijn ploeg werken. In de strijd om de derde podiumplaats hield Adam Yates makkelijk stand, temeer daar Carlos Rodriguez in de afdaling van de Ballon d’Alsace ten val kwam na een slipper van Sepp Kuss, het nummer negen uit het klassement. Rodriguez, het nummer vier, kon niet meer dan de schade beperken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de afdaling van de Petit Ballon kwam ook nog eens David Gaudu ten val, het nummer tien uit het algemeen klassement. De best geplaatste Fransman kon zijn weg verderzetten, geruggensteund door een voorsprong van vijf minuten op het nummer elf uit het klassement, zijn landgenoot Guillaume Martin.

En dan kwam er nog de Platzerwasel, de laatste hindernis van deze etappe en de Tour. Wat daar allemaal gebeurde, las u al eerder in dit verslag. We voegen er nog wel aan toe dat Sepp Kuss, als gevolg van zijn val, alsnog uit de top tien viel en werd in de top tien vervangen door Guillaume Martin.

Verder nog iets dat u moet weten?

Thibaut Pinot rijdt zijn laatste Tour de France en wilde dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Temeer daar de afscheidnemende Fransman, ooit derde in de Tour, door zijn geboortestreek reed. En dat heeft hij geweten. Zijn fans hadden zich geposteerd in een bocht op twee kilometer van de top van de Petit Ballon. Het inspireerde de Fransman om van ver aan te vallen. Pinot ging duidelijk voor de ritzege maar kon toch ook genieten van een heerlijke passage doorheen de Pinot-bocht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Helaas voor de Franse chouchou gunden de grote tenoren hem zijn derde ritzege in de Tour niet en werd hij tijdens de laatste beklimming voorbij gereden.

De ritwinnaar van San Sebastian, Victor Lafay, trok volledig ontredderd de remmen dicht. Zo verloor Cofidis in de laatste dagen met Geschke en Lafay nog twee volledig uitgeputte renners.

Rituitslag:

1. Tadej Pogacar (Slo)

2. Felix Gall (Oos)

3. Jonas Vingegaard (Den)

4. Simon Yates (GBR)

5. Adam Yates (GBR) op 7”

6. Warren Barguil (Fra) op 33”

7. Thibaut Pinot (Fra)

8. Pello Bilbao (Spa)

9. Tobias Halland Johanessen (Noo) op 50”

10. Rafal Majka (Pol)

Algemeen klassement:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 7’23”

3. Adam Yates (GBR) op 10’56”

4. Simon Yates (GBR) op 12’23”

5. Carlos Rodriguez (Spa) op 12’57”

6. Pello Bilbao (Spa) op 13’27”

7. Jai Hindley (Aus) op 14’44”

8. Felix Gall (Oos) op 16’09”

9. David Gaudu (Fra) op 23’08”

10. Guillaume Martin (Fra) op 26’30”