Lewis Hamilton klopt Max Verstappen met 3 duizendsten verschil: “Dit voelt als mijn allereerste pole”

Niet Max Verstappen, maar wel Lewis Hamilton start zondag vanop pole in de GP van Hongarije. De Brit was op de Hungaroring 3 duizendsten sneller dan de regerende wereldkampioen. Lando Norris start als derde.

Boedapest had al nieuws vóór de kwalificaties: het Hongaarse circuit, waar de F1 onafgebroken komt sinds 1986, heeft zijn contract verlengd tot en met 2032. Het vorige contract liep ‘maar’ tot einde 2027. Als onderdeel van de deal krijgt het circuit een nieuw pitgebouw en een nieuwe hoofdtribune.

Ook een nieuwigheid in de kwalificaties. Voor het eerst was iedereen verplicht op de harde banden te rijden in Q1, op de mediums in Q2 en op softs in Q3. Het grootste slachtoffer in Q1 was George Russell, die op het laatste moment werd uitgestuurd maar in verkeer terecht kwam en zich liet rollen in de aanloop naar zijn vliegende ronde. De polesitter van vorig jaar moet zondag starten vanop P18. Ook opvallend: Daniel Ricciardo kon doorstoten naar Q2, in tegenstelling tot Yuki Tsunoda, de andere rijder van AlphaTauri. Danny Ric klopte dus zijn teammaat bij de eerste gelegenheid.

In Q2 was Carlos Sainz (Ferrari) de meest notoire afvaller. Hij stond vorig jaar nog op de eerste startrij naast Russell. Aan de motor lag het niet, want met Leclerc, beide Alfa’s en de Haas van, Hulkenberg konden vier Ferrarimotoren doorstoten. Zeven verschillende teams haalden top tien, waaronder geen enkele Alpine. Ricciardo versierde bij zijn comeback de 13ste startplaats, vier plaatsen hoger dan Tsunoda.

© AP

En dan werd het serieus in Q3, de ultieme strijd om de pole. Verstappen zette een stevige basisronde neer, op de voet gevolgd door Lewis Hamilton (Mercedes) en Lando Norris (McLaren-Mercedes). In de slotminuut kon Verstappen zijn tijd niet verbeteren. Norris wel, maar niet genoeg om de pole te pakken. Hamilton deed dat wel. De Brit staat voor het eerst in 33 races - Jeddah 2021 - nog eens op pole. De hele top tien stond binnen een marge van nog geen 6 tienden.

Lewis Hamilton: “Het laatste anderhalf jaar is crazy geweest, een echte rollercoaster. Het is verbluffend om nu op pole te staan, het voelt echt zoals mijn allereerste pole. Ik had dit vanmorgen helemaal niet verwacht. Maar ik heb alles gegeven en liet nergens iets liggen. In bocht 4 en 11 zijn we normaal te traag. Ik heb de auto erin gesmeten in de hoop dat hij het zou houden, en het is gelukt. Ik hoop dat ik vannacht kan slapen, en dan ga ik morgen proberen te winnen.”

Max Verstappen klaagde al heel het weekend over de balans in de auto. Daar zocht hij ook de oorzaak voor het missen van de pole. Verstappen: “Er is niets speciaals gebeurd in die laatste ronde, het is gewoon dat ik al heel het weekend zoek naar de goede balans. Het was heel moeilijk, ik miste vertrouwen om de bochten echt aan te vallen. De ene keer hield de voorkant het niet, dan weer de achterkant. Ik ben nog altijd tweede, maar met deze auto moet je eigenlijk beter kunnen doen. De setup is gewoon niet waar hij moet zijn.”

Ook Lando Norris, vorige race tweede in de kwalificaties en vier ronden lang op kop, was niet tevreden. “Als je op een tiende van de pole eindigt, ben je ontgoocheld. Een tiende kan je altijd ergens vinden.”

De GP van Hongarije begint zondag om 15 uur.