Zomeropvang in het Kleuternestje

Het Kleuternestje vindt van 24 juli tot en met 4 augustus plaats in Het Hemeltje in Heers. — © frmi

Van maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus kunnen kinderen van 2,5 tot 6 jaar elke dag van 8 tot 17 uur deelnemen aan allerlei activiteiten in Het Kleuternestje in Het Hemeltje. “We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de kleuters”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je tijdig in.” Inschrijven kan nog via de dienst Welzijn: welzijn@heers.be of 011/48.01.17. (frmi)