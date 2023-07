Genk

De Stellers zeearend die eind maart ontsnapte in Labiomista van Koen Vanmechelen, mag in principe binnen twee weken uit quarantaine. Al zit een terugkeer naar Genk er nog niet meteen in zolang de vrouwtjesarend niet is gevat: “We zullen hem wellicht naar een vereniging brengen waar hij een nieuwe partner kan vinden.”