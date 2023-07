Binnenkijken in de villa van Paul de Leeuw die te koop staat voor drie miljoen euro

En dat is niet zonder reden. Het optrekje waar Paul achttien jaar heeft gewoond ligt op steenworp afstand van het centrum van Blaricum, een dorp op zo’n 30 kilometer van Amsterdam. Met een woonoppervlakte van 317 vierkante meter beschikt de villa over tien kamers, waaronder vier slaapkamers, twee badkamers en een muziekstudio. Dat De Leeuw gek is op koken, is te zien aan de uitgebreide keuken. In de riante tuin bevindt zich onder andere een zwembad.

Paul de Leeuw zou de overstap naar de Nederlandse hoofdstad maken op verzoek van zijn zoons, die in Amsterdam studeren. Als hij het pand weet te verkopen voor zijn vraagprijs maakt hij er vergeleken met de schamele 1,7 miljoen euro die hij er ooit voor betaalde, bijna 1,3 miljoen euro winst op.

De villa staat nu zo’n anderhalve week te koop, laat makelaar Jacques Walch weten aan het Noordhollands Dagblad. “In tegenstelling tot veel van onze andere cliënten had Paul er geen moeite mee om zijn huis op Funda te zetten. Ik heb voor niemand geheimen, zo was zijn uitleg. En dat respecteer ik vanzelfsprekend. Zo’n zestig procent van onze woningen in het duurdere segment gaat via de stille verkoop. Die mensen hebben geen behoefte aan al die aandacht.”