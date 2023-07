VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 21 (Saint-Quentin-en-Yvelines - Parijs) Défile voor Vingegaard, Philipsen wil zichzelf opvolgen

KORT * Start : om 16u30 * Aankomst: omstreeks 19u30 * Afstand: 115 kilometer

Het parcours

Stel u daar niet te veel van voor. Het peloton zal in een gezapige draf richting Parijs slenteren, al ligt er onderweg nog wel één helling van vierde categorie, de Côte du Pavé des Gardes, goed voor iets meer dan een kilometer klimmen aan zes procent gemiddeld. Daarna gaat het in een iets strakkere draf waarna de wedstrijd echt kan beginnen wanneer de renners het lokale circuit in de Franse hoofdstad opdraaien. Traditiegetrouw wordt die eer aan de gele trui voorbehouden waarna het gaspedaal wordt ingedrukt. Wie nog iets in de tank heeft, probeert weg te rijden maar de kans op een massaspurt is gigantisch groot.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Champagne drinken, fotootjes nemen en dan knallen op de Champs-Elysées. Traditioneel een massasprint. Hier kijken de renners naar uit. Ze rijden in de finale verschrikkelijk hard, maar als je al zo ver geraakt ben, voel je dat niet. Ook al zijn die kasseitjes niet te onderschatten. Elke sprinter wil hier ooit winnen.”

Onze sterren:

Feest voor de sprinters en dan kijk je in eerste instantie naar Jasper Philipsen. De winnaar van de groene trui won bovendien vorig jaar op de Champs-Elysées, toen goed voor zijn tweede etappezege ooit. Intussen zit de Limburger aan zes zeges, tegen een zevende bloemenruiker zegt hij zeker geen neen.

In wat overblijft van het peloton zitten nog twee renners die ooit wonnen op de Champs. Alexander Kristoff lijkt over zijn beste jaren heen maar met de Noor weet je nooit. Zijn werkgever Team Uno-X heeft er trouwens een opvallende Tour opzitten, helaas voor hen zonder opvallend resultaat. Zorgt Kristoff voor de beloning. Een tweede ex-winnaar is Dylan Groenewegen. De Nederlander toonde vrijdag in de overgangsetappe dat hij zeker nog iets in de tank heeft. Voldoende om Philipsen te kloppen? On verra, zei de Parisienne.

Voor het overige kijken we nog naar Biniam Girmay, Lucca Mozzato en waarom niet Mads Pedersen. Sprinten op kasseien, dat lijkt op het lijf van de Deen geschreven.

Onze sterren: *** Jasper Philipsen ** Dylan Groenewegen, Mads Pedersen * Alexander Kristoff, Biniam Girmay, Jordi Meeus

Dit zijn de sleutelmomenten

Acht rondjes op en rond de Champs-Elysées. Cruciaal in de voorbereiding is de laatste bocht - het is meer een chicane - richting de Champs-Elysées. Te vroeg aan de leiding komen is weinig wenselijk, te ver zitten is ook nefast. Kortom, goed positioneren, een goede lead-out en dan knallen richting de finish.

Dit moet u nog weten

* De Champs-Elysées is sinds 1975 het eindpunt van de Tour, met Walter Godefroot als eerste winnaar.

* Volgend jaar ligt de finish voor één keer niet op de Champs-Elysées en niet eens in Parijs. Als gevolg van de Olympische Spelen wijkt de organisatie uit naar Nice als eindhalte van de Tour.

* Het wordt weer een avondetappe waarbij de renners starten om 16u30 en finishen omstreeks 19u30. De laatste Touretappe is tegenwoordig een avondvullende activiteit. Geniet ervan.