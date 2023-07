DE GROTE TEST. Welke ribbetjes uit de supermarkt zijn het best?“Deze spelen de rest naar huis”

Het is een klassieker onder het barbecuevlees: ribbetjes. Met een marinade van honing, paprika of Provençaalse kruiden. Barbecuekampioen Peter De Clercq van ‘Soto Outdoor BBQ Shop’ legde voor ons 15 stuks op het vuur en zette er daarna zijn tanden in. Eén keer werd hij volledig van zijn sokken geblazen:“Dit is over de hele test dé absolute nummer één.” Een andere keer werd hij op een slechte manier herinnerd aan vroeger: “Dit smaakt naar wat ik moest drinken toen ik als kind verkouden was.”