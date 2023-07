VIDEO. We zijn nog niet in Parijs: Vingegaard komt met de schrik vrij, Kuss en Rodriguez flink gehavend na valpartij

Dat Jonas Vingegaard zich ook na zijn riante voorsprong in het klassement nog niet helemaal zegezeker wilde rekenen, bewees zich zaterdag in de voorlaatste etappe. De Deense gele trui ontsnapte maar net aan een valpartij, nadat Carlos Rodriguez vlak achter hem uitschoof in de afdaling. Vingegaard kwam er met de schrik vanaf, zijn luitenant Sepp Kuss deelde wel mee in de klappen en had net als de Spanjaard flinke hoofdwonden…