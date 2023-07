Dit hebt u al gemist in de Tour: Campenaerts weer aan het woefen, Ciccone neemt optie op bolletjestrui, Carlos Rodriguez valt zwaar

Aanval Victor Campenaerts

Hoe de etappe begon? Wat dacht u? Tourbaas Christian Prudhomme had nog amper met zijn vlag gezwaaid of Victor Campenaerts koos het ruime sop, geassisteerd door ploegmaat Jasper De Buyst. Caleb Ewan zit al enige tijd thuis dus kon De Buyst zijn lead-out kwaliteiten ten dienste van Campenaerts stellen. Op de eerste meters van de Ballon d’Alsace liet De Buyst zijn aanvalslustige ploegmaat gaan en kon de Antwerpenaar beginnen aan een paar minuutjes woefen, een inspanning van tussen de 30 seconden en 1 minuut waarbij je all in gaat, zoals Campenaerts het zelf omschreef.

Ciccone op de Ballon d’Alsace

Helaas voor Campenaerts baatte het niet. Het peloton wilde duidelijk niet laten begaan en Mads Pedersen, alweer hij, zorgde er persoonlijk voor dat Campenaerts werd ingerekend. In het zicht van de top trok de Deen het tempo zodanig hoog dat niemand de lust had om aan te vallen wat Giulio Ciccone de kans gaf om als eerste over de top van de Ballon d’Alsace te gaan en de punten op te rapen.

Val Kuss en Rodriguez, Vingegaard ontsnapt net

In de afdaling probeerde Julian Alaphilippe een kloof te slaan maar werd het peloton vooral opgeschrikt door een valpartij van Sepp Kuss die het nummer vier uit het algemeen klassement, Carlos Rodriguez, meesleurde. Gele trui Jonas Vingegaard, ontsnapte niet voor de eerste keer als bij wonder aan de valpartij. Zowel Kuss als Rodriguez stapten zwaar geblutst opnieuw op de fiets, de val veroorzaakte ook een breuk in het peloton waardoor achttien renners voorop kwamen te zitten. Vingegaard zat in het eerste peloton, Pogacar moest achtervolgen omdat Pedersen en Skjelmose vooraan de gas bleven opendraaien in functie van de bollentrui van Ciccone. Pedersen won tussendoor ook de tussensprint, voor Maxim Van Gils, maar dat was louter voor de statistieken.

Gele trui Vingegaard liet zich uitzakken maar toch kregen de resterende vluchters geen vrij spel. Bij het aansnijden van de tweede hindernis van de dag, de Col de la Croix des Moinats, zat het werk van Pedersen erop. In het peloton versnelde BORA hansgrohe, in de kopgroep deed Maxime Van Gils hetzelfde. Zelfs met Parijs in het zicht hadden we overal oorlog, alsof iedereen de brandstoftank leeg wilde rijden. We kregen zes leiders: Skjelmose en Ciccone namens Lidl-Trek, Pidcock, Barguil, Harper en een herboren Van Gils, tijdens de laatste rustdag nog ten val gekomen samen met zijn vader.

Ciccone sprokkelt punten en is bijna zeker van bollentrui

Bovenop de Col de la Croix des Moinats pakte Ciccone alweer de volle buit, met dank aan het werk van Mattias Skjelmose. Lidl-Trek maakte er eens te meer een demonstratie van teamwork van. Eerst Pedersen, nu Skjelmose. Als Ciccone in Parijs in de bollen staat, dan mag het ganse team een pluim op de hoed steken.

Op naar de Col de Grosse Pierre, eentje van derde categorie. Vanuit het peloton probeerde régional de l’étape Thibaut Pinot de oversteek naar de kopgroep te maken, gesteund door zijn ploeggenoten Kung en Madouas. Pinot slaagde in zijn opzet, Ciccone pakte de punten en kon enkel theoretisch nog uit de bollentrui gereden worden. Met nog 23 punten te verdienen en 21 punten voorsprong is de trui zo goed als binnen voor de Italiaan. In de afdaling kwamen ook nog Madouas, Uran en Vermaerke aansluiten.

Zit de winnaar vooraan in de kopgroep van tien? Neen, dat is niet zeker. Team UAE Emirates hield in het peloton het tempo strak waaruit we alleen maar kunnen afleiden dat Tadej Pogacar nog zijn zinnen heeft gezet op de ritzege. Met straks nog twee cols van eerste categorie, de Petit Ballon en de Platzerwasel, moet het zwaarste nog komen.