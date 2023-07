Minstens 17 doden bij busongeval in Bangladesh

Minstens 17 mensen zijn omgekomen in het zuiden van Bangladesh nadat een passagiersbus in een vijver langs de weg belandde. Dat meldt de politie zaterdag.

De bus met bijna 50 passagiers geraakte van de weg en belandde in een vijver in de buurt van het zuidelijke Jhalakhati-district, meer dan 130 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Dhaka. Twaalf mensen kwamen ter plaatse om het leven. Nog eens vijf mensen stierven in ziekenhuizen.

Oorzaak van het ongeval was een lekke band, waarna de chauffeur de controle over het voertuig verloor.

(Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Doden door verkeersongevallen komen vaak voor in Bangladesh vanwege de lakse uitvoering van wetten, slechte wegomstandigheden en roekeloos rijgedrag.

Road Safety Foundation, een burgergroep die ongevallen in Bangladesh in de gaten houdt, meldde meer dan 7.700 doden bij ongeveer 6.829 verkeersongevallen in 2022.