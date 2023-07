Lewis Hamilton sneller dan Max Verstappen in Boedapest, maar beiden klagen over bandenregels

Lewis Hamilton was verrassend het snelst in de laatste vrije training voor de GP van Hongarije. Max Verstappen zette op de Hungaroring nabij Boedapest de tweede tijd neer. Er werd opnieuw erg weinig gereden.

Lewis Hamilton was het snelst in de derde vrije training op de bochtige Hungaroring. Ietwat verrassend want voor zijn kanontijd had Mercedes er heel het weekend weinig van gebakken. Max Verstappen stuurde zijn Red Bull-Honda naar de tweede plaats, net voor teammaat Sergio Perez. De verschillen waren evenwel erg klein, ook achter dat trio. Verstappen klaagde over erg weinig grip en een losse achterkant.

Max Verstappen. — © REUTERS

De GP kent een bizarre opbouw, want net als vrijdag werd er erg weinig gereden om banden te sparen. De F1 experimenteert dit weekend met een nieuw bandenreglement, dat slechts 11 setjes toelaat per rijder, in plaats van 13 zoals gebruikelijk. Daarmee wil men de ecologische voetafdruk van het transport verkleinen. Bovendien wordt het bandentype opgelegd in de kwalificaties: in Q1 moeten harde banden gebruikt worden, in Q2 mediums en in Q3 softs. Het nieuwe systeem had al gebruikt moeten worden in Imola, maar die GP werd wegens overstromingen afgelast.

Doordat er zo weinig gereden werd, kreeg Verstappen maar moeilijk zicht op de nieuwe updates die op zijn auto zitten. De grootste slachtoffers van die regel zijn evenwel de toeschouwers, die veel minder rondjes te zien krijgen. “Het is jammer. Er zijn zoveel fans die buiten op ons wachten, maar we rijden niet veel. We moeten kijken hoe we dat kunnen verbeteren, want nu zijn we vooral banden aan het sparen en dat is niet correct”, vond wereldkampioen Verstappen.

Lewis Hamilton sloot zich daarbij aan: “Ze kunnen beter besparen op regenbanden, want die worden na het weekend meestal weggegooid. Dat houdt meer steek dan ons weghouden van de fans.”

En Kevin Magnussen: “Als dit het is (slechts 11 setjes, nvdr) kunnen we beter een sessie schrappen en slechts één of twee vrije trainingen houden.”

De kwalificaties beginnen om 16 uur.