Dries Devenyns geëerd voor zijn verjaardag op startpodium: “Een droom om hier op mijn 40ste nog te staan”

De oudste renner in het Tourpeloton is jarig. Dries Devenyns wordt vandaag 40 jaar. De afscheidnemende knecht van Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step werd op het startpodium van de voorlaatste Touretappe geëerd voor zijn verjaardag. “Het voelt speciaal om hier te staan. De Tour rijden op je 40ste, dat is toch speciaal. Het voelt bijna als een droom.”