Jonathan David (4 keer aan het kanon) en Lille spelen Cercle Brugge van kastje naar de muur en smeren Vereniging 7-2 nederlaag aan

Cercle Brugge speelde zaterdagmorgen achter gesloten deuren tegen LOSC Lille. Vorige week verraste groen-zwart nog door in de galamatch AS Monaco met 3-0 te kloppen. Nu ging de basisploeg zwaar de boot in met 7-2. Overdreven cijfers wel, maar vooral de gewezen Gentse Canadees Jonathan David speelde de Bruggelingen van het kastje naar de muur.

Op het trainingscomplex van de Franse eersteklasser begon Muslic met de ploeg die volgende week zondag ook wellicht zal starten op de Bosuil tegen landskampioen Antwerp. Jordan Semedo startte als linker wingback in de plaats van Olivier Deman, die al een tijdje aast op een transfer. Is er plots beweging in zijn dossier? Deman zou zondagmorgen samen met Utkus en Lopes wel meespelen tegen de werkloze profs.

In Rijsel bleek de thuisploeg enorm efficiënt en liep na een halfuur 3-0 uit. Denkey kon toen milderen en deed dat kort voor de rust nog eens vanop de stip bij 5-1. Vooral Jonathan David (ex-AA Gent) liet de Cercle-defensie sterretjes zien en speelde groen-zwart dol.

Na de rust (5-2) liet Muslic dezelfde ploeg opdraven. LOSC scoorde nog twee keer. Pas voor het laatste kwartier werden nog wat verse krachten ingebracht.

Dit zware verlies is een tegenvaller na de knappe prestatie van vorige week tegen moederclub Monaco, maar moet in de juiste context gezien worden. Muslic heeft dit weekend nog een tweede match en een hele week om het vertrouwen weer wat aan te scherpen en de minpunten weg te werken.

Ueda naar Feyenoord?

Opvallend: Ayase Ueda kwam nog niet in actie bij Cercle in deze voorbereiding. Hij was aanvankelijk geblesseerd maar tegen Lille kwam hij toch Denkey aflossen voor de laatste 20 minuten. De topscorer wil naar een topclub, maar voorlopig is er nog geen echt bod op de Japanner. Wel zou er nu concrete belangstelling zijn van de Nederlandse landskampioen Feyenoord. Cercle betaalde 1,2 miljoen euro voor Ueda en wil nu een grote meerwaarde boeken op Ueda, er is zelfs sprake van 10 miljoen euro. Afwachten of dat realistisch is.