Hasselt

Een zestigtal mensen in rolstoel, ouders met kinderkoets en dames op hakken hebben zaterdagochtend een protestmars gehouden op de kop van de kade aan Quartier Bleu in Hasselt. Initiatiefnemer was Ivo Konings, zelf in een rolstoel: “Ik ijver al 24 jaar tegen deze kasseien.”