Nikola (26) stierf op Tomorrowland, zijn tante schrijft aangrijpende afscheidsboodschap: “Je kon altijd op zijn hulp rekenen”

De eerste dag van Tomorrowland 2023 eindigt in mineur. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de 26-jarige Nikola Stankovski, een medewerker op Tomorrowland, overleden op de camping van de crewleden. “Hij stond voor iedereen klaar, je kon altijd op zijn hulp rekenen”, schrijft zijn tante Donka op Facebook.

De 26-jarige Nikola overleed op de Crewcamping van Tomorrowland. — © Facebook

“Met pijn in het hart delen we het verlies mee van één van onze crewleden”, laat woordvoerder Debby Wilmsen van Tomorrowland weten. “De hulpdiensten waren snel ter plaatse op de crewcamping in Boom. Er kon jammer genoeg geen hulp meer baten.”

“We leven in de eerste plaats mee met de familie en vrienden en betuigen hen ons medeleven”, zegt Wilmsen nog.

“Hart op de juiste plaats”

“Het gaat over mijn neefje, hij was een schat van een jonge man”, schrijft Donka Stankovski, de tante van Nikola, op Facebook. “Juist 26 geworden, was zelfstandige met een eigen zaak harde werker. Hij stond voor iedereen klaar, niks was te veel voor hem, je kon altijd op zijn hulp rekenen.”

“Deze nacht hebben ze ons op de hoogte gebracht dat hij is overleden .Wij hebben nu een moeilijke periode. Ik kan het nog steeds niet geloven, hij kwam altijd bij mij om raad vragen. Hij was een brave jongen. Ik wil niet dat iemand zijn naam vuil maakt en dingen gaat vertellen die niet waar zijn. Ik zal je nooit vergeten, je was een brave jongen met de hart op de juiste plaats. Je blijft voor altijd in mijn hart”, schrijft ze nog.

Autopsie

Er is een onderzoek gestart door het parket van Antwerpen. Het labo en de wetsdokter zijn vannacht ter plaatse gegaan om de eerste vaststellingen te doen. “Uit die eerste bevindingen blijkt dat het om een druggerelateerd overlijden gaat. Er zijn geen sporen van geweld”, klinkt het in een persbericht. Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd, die een autopsie en een toxicologisch onderzoek zal bevelen om meer duidelijkheid te bekomen over de precieze doodsoorzaak. “Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet”, klinkt het verder nog.