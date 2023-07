David Goffin en Elise Mertens leggen Carlos Alcaraz en co over de knie op de Hopman Cup: “Om hem te kloppen, moet je hard langs de lijnen slaan”

België heeft vrijdag in Nice Spanje met 2-1 verslagen in de Hopman Cup. David Goffin (ATP 111) had voor een nog duidelijkere zege kunnen zorgen indien hij zijn set voorsprong had kunnen verzilveren tegen Carlos Alcaraz, maar het nummer 1 van de wereld haalde het uiteindelijk met 4-6, 6-4 en 10/8.

“Alle matchen komen neer op details”, vertelde Goffin na afloop. “In de supertiebreak was het heel close. Om Alcaraz te verslaan, moet je hard langs de lijnen slaan. Dat werkt goed”, lachte de Luikenaar. “Voor de rest is het belangrijkste in mijn spel dat ik de bal vroeg probeer te nemen en hem niet het spel laat dicteren. Zodra hij de tijd heeft om stevig uit te halen met zijn forehand, wordt het moeilijk. Je moet hem geen tijd gunnen. Dat lukte af en toe, maar het was niet genoeg.”

Ook al ging het maar om een exhibitiewedstrijd, toch was Goffin blij dat hij nog eens tegenover de kersverse Wimbledon-winnaar stond. In september 2022 versloeg de Belgische nummer 1 Alcaraz op het ATP-toernooi in Astana. “Het klopt dat dit een bijzondere context is en dat de match op een ander moment in het seizoen gespeeld werd. Ik heb een beetje rust genomen. Ook al is het niet makkelijk om van ondergrond te wisselen, toch doet het goed om matchen met veel intensiteit te spelen. Carlos heeft een enorme slagkracht. Hij heeft misschien wat meer fouten gemaakt dan in de finale van Wimbledon, maar dit zijn toch wedstrijden die je nodig hebt om goed te beginnen aan de tweede helft van het seizoen.”