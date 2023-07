Titelverdediger Verenigde Staten start WK met makkelijke zege tegen Vietnam

De voetbalsters van de Verenigde Staten zijn het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begonnen met een makkelijke zege. De titelverdediger was te sterk voor Vietnam en haalde het met 3-0.

Sophia Smith scoorde voor rust twee keer voor de titelverdediger. De viervoudig wereldkampioen had het voor ruim 40.000 toeschouwers in Auckland niet al te lastig tegen WK-debutant Vietnam, maar sprong onzorgvuldig om met de kansen. Alex Morgan miste kort voor rust een strafschop en ook na de pauze bleven tal van kansen onbenut. Alleen aanvoerster Lindsey Horan slaagde er in de 77e minuut nog in de score uit te diepen: 3-0. Bij de VS kwam Megan Rapinoe na rust in het veld, waarmee het boegbeeld van de ploeg haar 200e interland speelde.

Donderdag speelt de VS haar volgende groepsmatch tegen Nederland, een herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden.