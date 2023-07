Weer een drama met een jonge renner: 17-jarige Italiaan overleden na val in Oostenrijkse koers

De wielerwereld krijgt opnieuw te kampen met een tragisch overlijden. Bij een juniorenkoers in het Oostenrijkse Rundfahrt is de 17-jarige Jacopo Venzo om het leven gekomen. Zijn ploeg Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino reageert geschokt.

De 17-jarige Venzo viel in de afdaling van de Mistelbacher Berg. Dat was in etappe 1b van de Junioren Rundfahrt, een bekende rittenkoers voor jonge wielertalenten. Vanwege de reddingsoperatie van de Italiaanse jongen werd de wedstrijd stilgelegd en uiteindelijk geannuleerd. De junior werd nog naar het ziekenhuis in Linz gebracht, maar overleed daar uiteindelijk aan zijn verwondingen.

“Met tranen in onze ogen en een gebroken hart delen wij mee dat onze junior Jacopo Venzo ons heeft verlaten. Hij is gisteren tijdens de eerste etappe van de Junioren Rundfahrt het slachtoffer geworden van een zeer zware valpartij”, laat zijn ploeg weten in een statement.

“Jacopo was een buitengewone jongen, met een toekomst die geschreven moest worden in de sport en in het leven. Daarom doet het nog meer pijn. Als ploeg verzamelen wij ons rond familie, vrienden en iedereen die van Jacopo hield en op dit moment immense pijn heeft.”

“Ciao Jacopo, bedankt voor de leuke tijd samen. Je kunt je niet voorstellen hoeveel we je zullen missen.”