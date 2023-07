Duizend euro in publiek geblazen tijdens Gentse Feesten: “Als sociaal experiment”

Wat zijn mensen bereid om te doen voor het goede doel? Geld teruggeven dat ze net hebben bemachtigd? Bij Karmaclan op de Gentse Feesten deden ze de test. Er werd duizend euro in het publiek geblazen, en wat terugkwam, ging in tweevoud naar het goede doel. “Het idee kwam van mijn zoontje.”

Bij Karmaclan, in de Willem De Beersteeg, onderzoeken ze of de gemiddelde Feestganger een egoïst is of niet. Je kan je euro statiegeld wegschenken (of niet), je laten sponsoren op de loopband (of niet) en zelfs pinten drinken op kosten van een goed doel (of niet). Maar de stunt die ze er donderdag en vrijdag uithaalden, ging nog een stapje verder.

Vanop het podium werd niet minder dan duizend euro in het publiek geblazen, in briefjes van vijf euro. De deal met het publiek: al het geld dat de aanwezigen terugbrengen, wordt verdubbeld en aan een goed doel geschonken. (lees verder onder de foto)

Het geld dat terugkwam, werd verdubbeld en aan het goeie doel geschonken. — © SD

Deftig resultaat

Hoe liep dat af? Op beide avonden werd zo’n 650 euro teruggebracht, goed voor in totaal dus 1.280 euro voor het goeie doel. Maar ook: bijna vier op de tien bezoekers hield het geld voor zichzelf. “Maar 40 procent kleuters in ons publiek, dat is een deftig resultaat”, zegt organisator Xavier Cloet.

Het idee voor de stunt kreeg Cloet van zijn zoontje. “Op zijn kleuterschool hadden ze eens een test gedaan. Ze legden een snoep voor zijn neus, en als hij die zou laten liggen, kreeg hij later een grote zak met snoep. Hij kon niet wachten en at de snoep op. Ik wou wel eens weten hoe volwassenen zouden reageren.”