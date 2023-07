LAMPIE ON TOUR. Yves Lampaert kreeg van vrouw Astrid en zoontje Aloïs een survivalpakket richting Parijs: “De vermoeidheid zal er wel inzetten, een oogcrème is geen overbodige luxe”

In ‘Lampie on Tour’ geeft Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step) ons dagelijks een exclusieve inkijk tijdens de Tour de France. Parijs nadert, maar in het Tourpeloton wordt nog steeds hard gereden, zo ondervonden Yves Lampaert en Tim Declercq. Nadat ze even praten over wie nu de zwaarste benen heeft, toont Lampaert ons zijn survivalpakket dat hij van z’n vrouw en zoontje kreeg. “Er zit elke dag een briefje van Aloïs in.”