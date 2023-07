Landskampioen Antwerp stelt nieuw shirt voor, met knipoog naar een eeuw geleden

Vorig seizoen speelde Antwerp nog bijna volledig in het rood, maar dit jaar kiest de Great Old opnieuw voor een meer rood-witte look. Aanvoerder Toby Alderweireld, Michel-Ange Balikwisha en Arthur Vermeeren waren de modellen van dienst. Jako is nog steeds de kledijleverancier en betFIRST blijft de shirtsponsor.

Het ontwerp is gebaseerd op de uitrusting van 1923, precies een eeuw geleden. In dat jaar speelde RAFC voor het eerst op de Bosuil. In die periode wisselde voetbalploegen niet elk seizoen van ontwerp. In totaal zou Antwerp 25 jaar lang in diezelfde rood-witte uitrusting hebben gespeeld en toen was het een succesvolle combinatie: in 1929, 1931 en 1944 veroverde Antwerp de titel. Op de binnenkant van de kraag staat ‘100 jaar Bosuilstadion’ te lezen:

© RAFC Media

