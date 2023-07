LIVE. Strijd op drie fronten in de Vogezen: voor de bollen, de dagzege en een podiumplek op de Champs-Elysées

Kort maar krachtig: zo ziet de laatste sleuteletappe van deze Tour de France eruit. De spanning om de eindzege mag dan al lang weg zijn, toch krijgen we zaterdagmiddag in de Vogezen nog strijd op drie fronten. Voor de niet-sprinters is het de laatste kans op dagsucces, de bolletjestrui wordt definitief toegewezen en Adam Yates moet er boksen om zeker te zijn dat hij als derde het podium van de Champs-Elysées haalt. Volg rit 20 hier live op de voet.