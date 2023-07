Brandweer rukt uit voor rookmelder met lege batterij in Hoeselt

De lege batterij van een rookmelder zorgde vrijdagavond iets na elf uur voor enige commotie in de Hoeseltse Hoogstraat. Het alarm ging af omdat de batterij vervangen moest worden, waarop de hulpdiensten werden verwittigd. Maar er bleek dus geen brand te zijn in het appartement.

Ongeruste buren hadden de brandweer gebeld. “We horen het stille maar indringende gepiep al zeven uur lang”, zeggen ze. “Eerst hadden we, zoals andere buren, niet door vanwaar het geluid kwam. Het kwam uit het openstaande raam van een buur met een appartement op de tweede verdieping.” Omdat die buur op verlof was, net als zijn naaste buur in het appartementsblok, en er geen telefoonnummers waren om hen te bereiken, werden de hulpdiensten gebeld.

De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse met twee ladderwagens, en ook de politie stapte af. Twee brandweerlui konden via de brandweerladder langs het raam de woning binnendringen om de piepende batterij het zwijgen op te leggen. Er was geen brand. Maar een rookmelder piept ook om de eigenaar te verwittigen dat de batterij moet vervangen worden... en blijft piepen. Om 11.30 uur werd de deels geblokkeerde Hoogstraat weer vrijgegeven voor het verkeer. (FrPe)