Palestijn doodgeschoten door Israëlisch leger op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger heeft vrijdagavond een Palestijn gedood in de buurt van de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever. Dat melden Palestijnse verantwoordelijken zaterdag. Het Israëlische leger spreekt over een “poging tot aanval met een auto”.

Een achttienjarige jongen “werd gedood door kogels van de bezetter in de stad Sebastia”, in de buurt van Nablus, aldus het Palestijnse ministerie van Gezondheid.

Het Israëlische leger van zijn kant spreekt in een mededeling over “een poging tot aanval met een auto”. “De (Israëlische) troepen hebben geantwoord door te schieten in de richting van de verdachten die zich in het voertuig bevonden. De bestuurder werd geneutraliseerd”, klinkt het nog. De tweede verdachte werd opgepakt.

Het incident vond plaats op het moment dat de spanningen op de Westelijke Jordaanoever de spanningen opnieuw oplopen na een reeks Palestijnse aanvallen tegen Israëlische kolonisten en geweld door de Israëliërs tegen Palestijnen.

Naast de achttienjarige werd vrijdag ook een zeventienjarige Palestijn gedood door de Israëlische troepen in de buurt van de stad Ramallah, aldus het ministerie van Gezondheid nog.

De Israëlische grenspolitie bevestigde vrijdag dat “gewelddadige rellen” waren uitgebroken, “waarbij verdachten met stenen en explosieven gooiden” naar de Israëlische troepen, die toen bestonden uit politieagenten en soldaten.

Minstens 198 Palestijnen zijn sinds begin dit jaar om het leven gekomen bij geweld gelinkt aan het Israëlisch-Palestijnse conflict, blijkt uit een telling van het Franse persagentschap AFP. Aan Israëlische kant stierven 27 mensen, en ook een Oekraïense en een Italiaan kwamen om het leven.