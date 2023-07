Genk

Hoog bezoek zaterdag in Genk. Niemand minder dan Vincent Kompany zakt met zijn Burnley af naar de Cegeka Arena voor de galawedstrijd van de vicekampioen. Het wordt de laatste oefenwedstrijd voor KRC dat dinsdag in de tweede kwalificatieronde van de Champions League het Zwitserse Servette in de ogen kijkt. Volg de oefenwedstrijd tegen Burnley hier live op de voet.