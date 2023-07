De Kanaries werken zaterdagnamiddag hun laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding af. Al-Taawoun uit Saudi-Arabië is de tegenstander. Voor trainer Fink en Co is het een laatste test voor de start van de competitie. Volgende week zaterdag wacht de openingswedstrijd tegen Standard. Volg de wedstrijd hier live op de voet.