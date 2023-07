Shaun Murphy volgt Luca Brecel op als winnaar Champions League Snooker en wil “nummer een van de wereld worden”

Shaun Murphy heeft vrijdag in het Engelse Leicester de Championship League gewonnen. In de finale van de seizoensopener nam de 40-jarige Engelsman met 3-0 (65-53, 73-0, 69-30) de maat van de Welshman Mark Williams. Breaks van 73 en 69 bezorgden hem een comfortabele overwinning. Op de erelijst volgt Murphy Luca Brecel op. De wereldkampioen nam deze keer niet deel.

Het is de twaalfde rankingtitel voor “The Magician”, de derde dit jaar. In het tweede deel van vorig seizoen won hij het Players Championship en het Tour Championship en werd hij runner-up op het Welsh Open.

“Ik won dus drie van de vier laatste finales die ik speelde. Daar ben ik heel blij mee”, reageerde de wereldkampioen van 2005. “Ik weet niet precies wat het is, maar het moet zijn dat ik iets goed doe. Ik hou ervan om mezelf doelen te stellen. Een daarvan is nummer een van de wereld worden. Daar ben ik nog nooit in geslaagd. Het is een doel dat ik dit seizoen graag zou bereiken en dan is dit alvast een mooie start.”

De Championship League leverde Murphy 33.000 pond (38.000 euro) op. Op de Order of Merit blijft hij de nummer zeven. Een derde plaats is zijn hoogste notering tot nu toe.