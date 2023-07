Filerijden voor wie op vakantie vertrekt vandaag: nu al 2, 5 uur aanschuiven voor Gotthardtunnel

Het is zaterdagochtend erg druk in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Dat meldt Touring Verkeersinfo. Voor de Zwitserse Gothardtunnel staat volgens mobiliteitsclub Touring Club Suisse (TCS) al vijftien kilometer file.

Zaterdag is een rode dag voor het vertrek in Europa, met zeer moeilijk verkeer en lange files, aldus Touring Verkeersinfo. De ‘rode uren’ lopen van van 8 uur tot 16 uur, de piek van de problemen wordt verwacht rond het middaguur.

Volgens de meest recente update van Touring Verkeersinfo, verstuurd rond 06.30 uur, verloopt het verkeer in Frankrijk erg druk, maar nog vrij vlot.

In Duitsland is het erg druk in Zuid-Duitsland met vertragingen. Voor de grensovergang op de A8 richting het Oostenrijkse Salzburg staat 5 kilometer file.

Is Oostenrijk is het erg druk met vertragingen op de A13 Innsbruck - Brenner - Italië, op de A10 Salzburg - Villach richting Slovenië voor de Tauerntunnel en op de A11 Villach - Slovenië voor de Karawankentunnel.

In Zwitserland tot slot, staat volgens TCS 15 kilometer file op de A2 voor de noordingang van de Gothardtunnel, goed voor een wachttijd van 2,5 uur voor wie richting Italië rijdt. Ook vrijdag was er een lange file, die opliep tot 12 kilometer op het piekmoment.

Voor de terugkeer is deze zaterdag een oranje dag in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië, met rode uren tussen 11 en 19 uur en een verwachte piek rond 15 uur. In Frankrijk en Spanje groene dag voor de terugreis: het verkeer verloopt er vlot.