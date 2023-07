Wat een binnenkomer: Lionel Messi matchwinnaar in debuut voor Inter Miami met heerlijke vrije trap in 94e minuut

Beter kan je bijna niet debuteren. Lionel Messi kwam vrijdagnacht voor het eerst in actie voor het Amerikaanse Inter Miami en was meteen bepalend. De Argentijn maakte in minuut 94 de winning goal op een manier die alleen hij kan: met een heerlijke vrije trap. Inter Miami won door de weergaloze goal met 2-1 van het Mexicaanse Cruz Azul in de eerste wedstrijd van de Leagues Cup.

Op het MLS-debuut van Lionel Messi is het nog even wachten, maar vrijdagnacht mocht ‘The GOAT’ wel al zijn opwachting maken in het duel tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Dat was in de eerste match van de Leagues Cup, een tornooi tussen Amerikaanse en Mexicaanse clubs. Messi begon wel op de bank: de Argentijn sloot na vakantie deze week pas aan bij de groep en was nog niet 100 procent fit.

Kort na de pauze was het dan toch zo ver: in de 52ste minuut mocht de Argentijn zijn debuut maken voor Inter Miami. De Amerikanen stonden op dat moment 1-0 voor.. Een oorverdovend gejuich klonk vanuit de tribunes. En dat gejuich weerklonk bij elke baltoets van de Argentijn. Maar zijn invalbeurt was wel niet meteen succesvol, want tien minuten daarna maakte Cruz Azul de gelijkmaker.

Daarna ging het pakken beter voor de Amerikanen. Vijf minuten voor tijd scoorde Messi bijna zijn eerste goal voor Inter Miami, maar oog in oog met de doelman van de Mexicanen faalde hij. Even later leek de Argentijn meteen uit te pakken met zijn eerste assist, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Maar dan moest het grote moment van Messi nog komen… In minuut 94 kreeg Inter Miami een vrije schop op een interessante plek, dan weet men meteen wie zich achter de bal zal plaatsen. Messi trapte de vrije trap fenomenaal mooi in de linkerbovenhoek en bracht de fans van Inter Miami in extase. Een betere binnenkomer kon de Argentijn zich niet wensen.

Sterren

Het grote debuut van de Argentijn lokte ook veel sterren naar Fort Lauderdale. NBA-legende LeBron James omhelste de wereldkampioen voor de partij. In de tribune werden tennisicoon Serena Williams en American Football-goat Tom Brady gespot. Ook andere beroemdheden als Kim Kardashian, Marc Anthony en Becky G kwamen het debuut van ‘de Vlo’ meepikken.

Over een kleine maand zal Messi zijn debuut maken in de MLS en dat zal welkom zijn. Het team van David Beckham staat laatste in de ‘Eastern Conference’, de reeks van de teams uit het oosten van de VS.

