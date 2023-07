Op één dag een half miljard rijker dankzij haar modemerk: hoe Kim de rijkste Kardashian/Jenner-telg werd

Kim Kardashian zag in een dag tijd 500 miljoen dollar extra op haar rekening verschijnen. Ze was al de rijkste van de familie, nu is ze dat nog meer. Maar hoe vergaarde ze dat fortuin?

De leukste dag van de maand is wellicht die wanneer ons loon wordt gestort. Al verdwijnt dat in het niets bij wat Kim Kardashian woensdag op haar bankrekening zag verschijnen. In een klap kwam er een half miljard dollar of zo’n 449 miljoen euro bij. Met dank aan Skims, haar lijn in onder meer corrigerend ondergoed en zwemkleding. De totale waarde van het bedrijf ging dankzij een financiële injectie naar vier miljard dollar, wat voor Kardashian een extra 500 miljoen dollar betekent. Daardoor staat ze nog steviger als rijkste lid van de familie Kardashian-Jenner. Haar nettowaarde wordt nu geschat op zo’n 1,7 miljard dollar, of 1,53 miljard euro.

(Lees verder onder de foto)

Kim Kardashian (midden) staat zelf ook model voor haar Skims-lijn. — © VANESSA BEECROFT

Volgens zakenmagazine Forbes is Kardashian voor minstens een derde eigenaar van het bedrijf, en zorgt Skims nu voor driekwart van haar nettowaarde. Vier jaar geleden is ze ermee gestart. Intussen is het assortiment naast corrigerend ondergoed uitgebreid naar lounge- en zwemkleding en in de herfst komt er een mannenlijn. Daarnaast zijn er plannen om hun eerste winkels te openen in Los Angeles en New York. Volgens zakenpartner Jens Grede is Skims op weg om dit jaar een verkoop van 750 miljoen dollar te realiseren. Het merk is ook de reden dat ze zich sinds 2021 miljardair mag noemen.

Make-up

Al is het niet haar enige lucratieve onderneming. De eerste was KKW Beauty, een cosmeticalijn in 2017, naar het voorbeeld van halfzus Kylie Jenner met Kylie Cosmetics. Ze startte met contoursticks, waarvan alle 300.000 exemplaren in twee uur tijd de deur uit gingen. Een jaar later breidde ze het gamma uit met onder meer lipstick en parfum. Die verkoop leverde zo’n 100 miljoen dollar op.

(Lees verder onder de foto)

Kim Kardashian bij een rek met haar cosmeticaproducten. — © Getty Images for ULTA Beauty / K

In 2020 verkocht ze een deel van haar aandelen voor 200 miljoen dollar. Niet veel later is de lijn gestopt. Vorig jaar kwam ze met haar volgende project: huidverzorgingsproducten met SKKN by Kim. Een bundel waarin alle negen crèmes, serums enzovoort verzameld zijn, kost 750 euro. Dat stevige prijskaartje kwam Kardashian ook op kritiek te staan.

Aandikken

Voorts vallen vooral inkomsten uit haar game op. In 2016 werd Kim Kardashian: Hollywood liefst 45 miljoen keer gedownload, het online rollenspel leverde 160 miljoen dollar op. Helaas ging er ‘slechts’ 45 miljoen naar haar.

(Lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En er komt nog meer geld vanuit het internet, want Kardashian deelt geregeld gesponsorde foto’s op sociale media. Ze waagde zich bovendien aan nog een bedrijf, SKKY Partners, dat zich toelegt op privévermogens. Daarmee wil ze een miljard dollar ophalen om in consumenten- en mediabedrijven te investeren.

(Lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op Hulu ­– bij ons Disney+ – loopt nu het derde seizoen van de realityreeks The Kardashians, maar van 2007 tot en met 2021 liep voorganger Keeping up with the Kardashians. Ook dat leverde miljoenen op. Het laatste contract met productiehuis E! in 2017 zou net onder 100 miljoen dollar gelegen hebben. Volgens TMZ moest Kim vijftig à zestig procent met zussen Khloé en Kourtney Kardashian delen, wat op zo’n 20 miljoen dollar komt. Bij Hulu verdienen ze nu een getal met negen cijfertjes.

Goede doel

Wat ze met al dat geld doet? Van haar Skims-opbrengsten stort ze een deel door naar het goede doel. Tijdens de coronapandemie schonk ze nog een miljoen dollar aan families die getroffen waren door het virus. En ze investeert in vastgoed. Ze zou minstens zes eigendommen hebben, waaronder het landgoed dat ze ooit deelde met haar ex-man Kanye West. Vorig jaar kocht ze voor 70 miljoen dollar een vakantiehuis aan het strand van Malibu. “Dit huis vertegenwoordigt mijn harde werk”, vertelde ze in The Kardashians. “Het is de vruchten plukken van mijn arbeid.”