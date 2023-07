Het begin van het einde? Kylian Mbappé niet opgenomen in selectie van PSG die afreist naar Japan ter ere van voorbereidingstournee

Komt het einde van Kylian Mbappé in Parijs dan toch dichterbij? De Franse aanvaller werd vrijdag niet opgenomen in de selectie die zaterdag afreist naar Japan ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

In de 29-koppige selectie die trainer Luis Enrique vrijdagavond bekendmaakte, is er geen spoor te bekennen van Mbappé. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano zou PSG hem vanaf deze avond als ‘te koop’ beschouwen.

Het was al langer bekend dat Mbappé zijn lopende contract tot 2024 in Parijs niet wil verlengen, waardoor de Franse kampioen hem komende zomer transfervrij zou dreigen kwijt te spelen. Met deze move hoopt PSG daar verandering in te brengen en alsnog een aanzienlijke geldsom te vangen.

De beslissing is zeker opvallend te noemen, omdat Mbappé eerder op vrijdag nog een goaltje meepikte in een met 2-0 gewonnen oefenpot van PSG tegen Le Havre. Op maandag meldde hij zich bovendien ook braafjes bij de club.

