Poetin bedreigt Warschau na verhuis Poolse troepen naar oostelijke grens: “Geschenk van Stalin niet vergeten”

“Wit-Rusland maakt deel uit van de Uniestaat van Rusland en Wit-Rusland. En agressie starten tegen Wit-Rusland zou neerkomen op agressie tegen de Russische Federatie. We zullen dat beantwoorden met alle middelen die we ter beschikking hebben”, verklaarde Poetin vrijdag tijdens een vergadering van de nationale veiligheidsraad.

Polen, een lidstaat van de NAVO, kondigde eerder op de dag aan dat het van plan was een nog onbekend aantal soldaten verder richting het oosten te ontplooien. Warschau reageert daarmee op de aanwezigheid van Wagner-huurlingen in buurland Wit-Rusland.

Eerder beschuldigde Poetin Polen er van - zonder enig bewijs - dat het van plan was gebieden in het westen van Oekraïne te bezetten - het land dat Rusland nota bene zelf is binnengevallen. De propaganda in Rusland beweert wel vaker zonder enige grondslag dat Polen - een nauwe bondgenoot van Oekraïne - plannen heeft om zijn grondgebied uit te breiden.

Nu stelde Poetin dat Polen niet mag vergeten dat het verkrijgen van Duitse gebieden in het westen na Wereldoorlog II een “geschenk van Stalin” was. Historisch accuraat is die uitspraak niet. Na WO II beslisten de geallieerden en de Sovjet-Unie over de verdeling van de kaart van Europa. Polen kreeg grondgebied in het westen dat honderden jaren deel uitmaakte van Duitsland, maar de Sovjet-Unie nam delen van Polen over in het oosten die al lang Pools grondgebied waren.