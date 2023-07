Thierry Neuville sluit tweede dag op Rally van Estland af op de tweede plaats

Neuville stond deze middag na een eerste lus aan de leiding. Het tweede deel van de dag verliep echter een pak moeizamer. Hij werd twee maal vierde en twee maal vijfde. Daardoor zakte onze landgenoot een plaatsje. Hij volgt nu op drie seconden van Rovanperä. De Fin Esapekka Lappi (Hyundai) is derde, op 12,2 seconden.

“Het was een positieve dag voor ons”, keek Neuville tevreden terug. “We zitten goed in het ritme, dat is positief voor ons. Morgen hebben we een goede startpositie.”

Nicolas Gilsoul, de copiloot van de Fransman Pierre-Louis Loubet (Ford), is zesde, op 48,8 seconden van Rovanperä.

De Rally van Estland eindigt zondag.