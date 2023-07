Keniaanse Kipyegon verpulvert wereldrecord op de mijl tijdens Diamond League, ook Broeders en Herman kwamen in actie

Faith Chepngetich Kipyegon heeft vrijdag het wereldrecord op de mijl verpulverd. Op de Diamond League in Monaco finishte de 29-jarige Keniaanse in 4:07.64. Daarmee deed ze bijna vijf seconden af van de 4:12.33 die de Nederlandse Sifan Hassan in 2019, eveneens in Monaco, liep.

Kipyegon tweevoudig olympisch- (2016 en 2021) en wereldkampioene (2017 en 2022) kan in topvorm uitkijken naar het WK in Boedapest (19-27 augustus). Vorige maand scherpte ze ook al de wereldrecords op de 1.500 en 5.000 meter aan.

Kipyegons landgenoot Wyclife Kinyamal won in Monaco de 800 meter in een beste wereldjaarprestatie: 1:43.22. De Noor Karsten Warholm won de 400 meter horden in 46.51, ook een beste wereldjaarprestatie en de vierde tijd in de geschiedenis. Op de 100 meter horden liet de Amerikaanse Nia Ali met 12.30 eveneens een beste wereldjaarprestatie noteren. De wereldkampioene van 2019, 34 jaar inmiddels, is weer helemaal terug nadat ze in mei 2021 een derde keer moeder werd. De tijd die ze vrijdag liep is een persoonlijk record en in de geschiedenis waren nog maar acht atletes sneller.

Belgische acties

Polsstokspringer Ben Broeders ging bij zijn eerste poging over 5m42, maar faalde dan drie keer op 5m62. Een gedeelde tiende en laatste plaats was het resultaat. Eerder dit seizoen ging Broeders al over 5m76, zijn Belgisch record staat op 5m85. Een sprong over 5m92 leverde de Amerikaan Christopher Nilsen de zege op in het prinsdom.

In het speerwerpen werd Timothy Herman zevende op zeven deelnemers. Met 74m34 bleef hij ver onder zijn dit seizoen geworpen nationaal record (87m35). De Tsjech Jakub Vadlejech won met 85m95.