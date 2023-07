Tom Pidcock dient Jasper Philipsen van repliek nadat die eventjes sakkert op rol van motoren: “Iedereen blijft er maar over zeuren”

Voor Jasper Philipsen was het voor de tweede opeenvolgende dag sprinten voor de vierde plek doordat een driekoppige vlucht het peloton telkens wist voor te blijven. Vlak na de 19e etappe zag de groene trui dat de motoren ook een aandeel hadden in het vooropblijven van de kopgroep. Een kwestie waar ook Tom Pidcock iets over kwijt wilde.

“Zeg maar dat de motoren de koers hebben bepaald”, liet Philipsen aanvankelijk verstaan meteen bij aankomst in Poligny. Wanneer de Vlam van Ham wat meer context gevraagd werd over zijn eerdere uitspraak, was hij duidelijk al wat bedaard. “Dat over die motor laat ik in het midden, daar ga ik me nu niet over uiten”, vertelde Philipsen bij Sporza. “We reden ‘vollen bak’ en kwamen geen meter dichter, dus ze (Asgreen, Mohoric en O’Connor, red.) moeten wel enorm sterk zijn geweest. We wilden graag voor de overwinning gaan, ik had het Mathieu van der Poel ook erg gegund. Dat we finaal moesten rijden voor de vierde plek is gewoon jammer”, ging Philipsen verder bij Wielerflits.

De Limburger van Alpecin-Deceuninck kan zich wel optrekken aan zijn groene trui, die hem nu mathematisch niet meer kan ontglippen. “De groene trui heb ik nu op zak, maar we moeten morgen/zaterdag nog over de Vogezen geraken. Al ben ik wel blij om mathematisch zeker te zijn. Ik denk dat het pas op het podium in Parijs zal doordringen dat ik die trui heb gewonnen”, aldus Philipsen.

Repliek Pidcock

Tom Pidcock zat in dezelfde groep van Jasper Philipsen en bolde als tiende over de streep. “Ik denk dat ik prima gereden heb”, aldus de jonge Brit. “Ik probeerde mezelf goed te sparen om dan mee te schuiven wanneer er een kans kwam. Ik was alleen niet zo goed als de anderen. Ik heb in ieder geval nergens spijt van.”

De korte motorenkwestie kwam ook Pidcock even ter ore. “Sommigen van onze groep waren aan het zeuren en zeiden dat het niet mogelijk was dat die drie op kop konden blijven rijden. Iedereen blijft maar sakkeren over de motoren. Maar dat trio was gewoon heel sterk, niet? Het is super lastig om gasten als hen terug te halen. Zij weten hoe het is om vanuit een vlucht te winnen in de Tour en zouden niet op ons gewacht hebben”, moest de winnaar van onder meer de Strade Bianche iets van het hart.